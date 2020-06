Erste-Hilfe-Kurse starten wieder

Johanniter nehmen nach Corona-Pause Ausbildung wieder auf

Schwarmstedt. Nach der Corona-Pause wird die Erste-Hilfe-Ausbildung bei den Johannitern im Aller-Leine-Tal am Sonnabend, 27. Juni 2020 von 9 bis 16.15 Uhr wiederaufgenommen.Pandemiebedingt wird sich in den Kursen einiges ändern. „Es muss gewährleistet sein, dass sich die Teilnehmenden in einer geschützten Lernumgebung aufhalten“, sagt Marc Nieber, Mitglied der Dienststellenleitung der Johanniter im Ortsverband Aller-Leine. „Wir sorgen in unseren Räumen durch eine verringerte Teilnehmerzahl und intensivierte Desinfektion für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wie zum Beispiel die Abstandswahrung. Bei Kursen für Ersthelfer in Betrieben müssen die Rahmenbedingungen im Voraus individuell geprüft und festgelegt werden.“ Neben der mitzubringenden Mund-Nasen-Schutzmaske bitten die Johanniter alle Teilnehmenden der Erste-Hilfe-Kurse darum, auch eigenes Schreibmaterial dabei zu haben, um ein Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.Um eine sichere Erste-Hilfe-Ausbildung in Corona-Zeiten zu gewährleisten, stehen gleich zu Kursbeginn Hygienemaßnahmen im Fokus. Neben den Abstandsregeln, dem richtigen Händewaschen und der Händedesinfektion sind die Husten-Nies-Etikette sowie das korrekte Tragen von Mund-Nasen-Schutz und der Gebrauch von Beatmungsmasken wichtige Themen. Im Verlauf des Kurses wird die Atemspende bei einer Reanimation situationsangepasst vermittelt. Gleiches gilt für das Anlegen eines Druckverbandes, das Teilnehmer nicht wie sonst an einem Partner, sondern am eigenen Oberschenkel üben.Für Ersthelfer in Betrieben sind die zusätzlichen Lerninhalte von doppelter Bedeutung, einerseits zur Eigensicherung und andererseits, um auf Pandemie-Situationen vorbereitet zu sein. Die Unterweisung für Betriebshelfer umfasst den Umgang mit Schutzausrüstungen, die Unterscheidung zwischen Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken, dem hygienischen Handeln und der sicheren Schutzausstattung. Interessierte erhalten weitere Informationen unter der kostenlosen Servicenummer (0800) 0019214 oder im Internet unter https://www.johanniter.de/kurse/erste-hilfe-in-bet...