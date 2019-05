Es gibt attraktive Geldpreise

Wieder „Grüne Hausnummern“ im Heidekreis zu vergeben

Heidekreis. Die Energieagentur Heidekreis und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen wollen energieeffizientes Bauen und Sanieren im Heidekreis durch die Kampagne „Grüne Hausnummer“ schon von weitem erkennbar machen. In den vergangenen Jahren konnten schon 50 Hausnummern vergeben werden. Für alle, die noch nicht teilgenommen haben oder die mit einem weiteren Gebäude teilnehmen möchten, gibt es ab sofort eine neue Chance. Wer die niedersachsenweit einheitlichen Vergabekriterien erfüllt, erhält dabei nicht nur eine hochwertige „Grüne Hausnummer“ für die Hausfassade, sondern hat auch wieder die Chance auf einen von drei Geldpreisen, den die Organisatoren zusätzlich ausgelobt haben.Bis zum 17. Juli können sich Wohngebäudeeigentümer aus dem Heidekreis wieder um eine „Grüne Hausnummer“ bewerben. „Bei einem Neubau müssen mindestens die Anforderungen eines KfW-Effizienzhauses 55 erfüllt sein“, erklärt Carmen Dittmer von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. „Für Bestandsgebäude orientiert sich die „Grüne Hausnummer“ ebenfalls an den Effizienzhausstandards der KfW“, so Dittmer weiter.Wie ein gutes Beispiel für eine „Grüne Hausnummer“ aussehen kann, zeigt die Auflistung der Preisträger der letzten Jahre auf der Webseite der Energieagentur Heidekreis. Hier finden sich viele Beispiele für vorbildliche Bauvorhaben. Von der Sanierung eines Einfamilienhauses mit Einzelmaßnahmen über die vollständige Sanierung zum Effizienzhaus bis hin zum hocheffizienten Neubau sind alle Bereiche aus dem Feld der Wohngebäude vertreten. „Gute Beispiele regen zum Nachahmen an. Sie machen Lust darauf, das eigene Heim zu modernisieren und fit für die Zukunft zu machen“, so Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis. „Und allen, die in letzter Zeit schon aktiv geworden sind, überreichen wir gerne viele weitere „Grüne Hausnummern“, ruft Diederich die Wohngebäudeeigentümer aus dem Heidekreis zum Mitmachen auf.Als zusätzlichen Anreiz für eine Bewerbung verlosen die Organisatoren unter allen Preisträgern der aktuellen Bewerbungsrunde drei Gewinne in Höhe von 1.000 Euro, 500 Euro und 250 Euro. Die Bewerbungsbögen sind ab sofort bei der Energieagentur Heidekreis unter www.energieagentur-heidekreis.de oder Telefon (0 51 62) 9 85 62 98 oder info@energieagentur-heidekreis.de erhältlich und müssen bis zum 17. Juli mit den nötigen Nachweisen dort eingereicht werden.