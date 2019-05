Exkursion: Die Streuobstwiese im Frühling

Die interessierte Gruppe steuerte kleine und große Flächen in Ahlden (Aller), Hodenhagen, Eickeloh, Nienhagen (Gilten), Suderbruch und Schwarmstedt an. Die Eigentümer informierten über Sortenauswahl, Beschaffung von Bäumen sowie Pflanzung, Sicherung in den ersten Jahren und Pflege, Schnitt und Schäden, Bewässerung und Einzäunung. Besonders interessant waren die teilweise sehr alten Hausbäume (über 80 Jahre) und die Folgen von Schnittmaßnahmen im Laufe der Jahrzehnte. In Augenschein genommen wurde auch eine geplante Fläche für eine Neuanlage. Die Teilnehmenden haben mit den Eigentümern insbesondere über Baumkrankheiten und die Bodenbeschaffenheit, die für die Sortenauswahl wichtig ist, diskutiert. Auch die Nutzung und Vermarktung des Obstes spielte eine Rolle bei der Bereisung. An einigen Stellen konnten die Exkursionsteilnehmer die Produkte – leckere Apfelsäfte in verschiedenen Sorten – auch verkosten.Aus Zeitgründen konnten die Straßenbäume/-obstalleen, zum Beispiel zwischen Büchten und Ahlden, Eschenworter Weg Gilten, Abt-Conrad-Weg Bothmer leider nicht mehr angesehen werden. Die Abschlussrunde war sich einig: Eine interessante und gewinnbringende Rundreise, aus der nun Ideen und Projekte zur Unterstützung und Förderung von Streuobst zu entwickeln sind.Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, kann sich an das LEADER-Regionalmanagement des Aller-Leine-Tals wenden. Lisa Hitzmann von KoRiS nimmt diese Meldungen gerne entgegen unter Telefon (05 11) 59 09 74 30 oder per E-Mail hitzmann@koris-hannover.de.