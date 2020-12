Fahrbahnerneuerung der L 193

Schwarmstedt. Im Zuge der Landesstraße 193 finden seit dem 5. Oktober in der Ortsdurch- fahrt Schwarmstedt in mehreren Abschnitten Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn statt. Die Fertigstellung der Arbeiten im zur Zeit laufenden 4. Bauabschnitt, von der Einmündung Waldstraße bis Ortsausgang, enden voraussichtlich am Freitag, 18. Dezember dieses Jah- res. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Die jetzige Vollsperrung wird über den Winter vorübergehend aufgehoben, so dass der Verkehr wieder ungehindert fließen kann.Die Arbeiten im folgenden zweiten Bauabschnitt beginnen nach der Winterpause im Jahr 2021, sobald es die Witterung zulässt. Der zweite Bauabschnitt verläuft von der Landesstraße 193 „Hauptstraße“ (Am Markt) bis zur Kreisstraße 160 „Am Schützenplatz“. Die Arbeiten werden wieder unter Vollsperrung der L 193 durchgeführt. Die direkten Anlieger werden dem Baufortschritt entsprechend im Vorfeld durch Anliegermitteilungen zusätzlich informiert. Die weiteren Bauabschnitte im nächsten Jahr werden rechtzeitig über gesonderte Pressemitteilungen angekündigt. Informationen zu dieser Baumaßnahme finden Interessierte auch im Internet unter der Adresse