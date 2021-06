Fahrbahnerneuerung geht weiter

Vierter Bauabschnitt wird in Angriff genommen

Schwarmstedt. Im Zuge der Landesstraße 193 finden seit Oktober 2020 in der Ortsdurchfahrt Schwarmstedt in mehreren Abschnitten Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn statt. Der dritte Bauabschnitt wird voraussichtlich am Dienstag, 15. Juni, fertiggestellt. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.Die Arbeiten im vierten Bauabschnitt beginnen ab Dienstag, 15. Juni, in unmittelbarem Anschluss und werden bis Anfang August dauern. Der vierte Bauabschnitt verläuft von der Landesstraße 193 „Neustädter Straße“ / Einmündung „Schwarzer Weg“ bis zur Einmündung der Waldstraße. Die Landesstraße 193 ist ab der Einmündung „Schwarzer Weg“ bis zur „Waldstraße“ während der Bauarbeiten nicht befahrbar. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der L 193 durchgeführt. Die Waldstraße ist während der Bauarbeiten jederzeit befahrbar.Die Umleitungsstrecke für den vierten Bauabschnitt in Fahrtrichtung Esperke beginnt in Schwarmstedt (U11) im Einmündungsbereich der L 193 / B 214 „Celler Straße“ und verläuft über die „Celler Straße“ Richtung Norddrebber „Hauptstraße“. Von Norddrebber weiter über die L 191 „Stöckendrebber Straße“ über Stöckendrebber und Niedernstöcken. Von dort aus weiter auf der Kreisstraße 305 über Esperke zurück auf die L 193. Für die Gegenrichtung in Fahrtrichtung Schwarmstedt gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung (U12).Die direkten Anlieger werden dem Baufortschritt entsprechend im Vorfeld durch Anliegermit- teilungen zusätzlich informiert. Witterungsbedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich.Die Baukosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,38 Millionen Euro.Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellen- bereich sowie auf den Umleitungsstrecken. Informationen zu dieser Baumaßnahme gibt es auch im Internet unter der Adresse https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseit...