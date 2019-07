Feiern mit viel Musik für jeden Geschmack

Straßenfest in Schwarmstedt noch heute und morgen

Schwarmstedt. Bereits seit gestern und noch bis morgen heißt es in den Straßen im Zentrum Schwarmstedts wieder: Spaß, Begegnung und viel Musik für alle Generationen. Der Straßenfestverein unter Leitung von Klaus Kramer, Torsten Tepe und Axel Semler hat zusammen mit dem Veranstaltungsgastronom Peter Widdel wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Auf der Bühne an der Kaisereiche gibt es Musik für jeden Geschmack. Den Auftakt machte gestern die Band Run2You, die die aktuellen Songs der Charts covert. Später ging es dann für die Freunde der härteren Gangart zur Sache, als mit Black/Rosie die AC/DC-Tribute-Band die Verstärker aufdrehte. Nach Mitternacht legte dann das bewährte Rollercoaster DJ-Team bis in die Morgenstunden auf. Am heutigen Sonnabend wird ab 14 Uhr zum ersten Mal eine Kinderdisco stattfinden, bei der der achtjährige KID DJ Stefan seinen ersten DJ-Einsatz haben wird. Ab 15.30 Uhr wird Volker Rosin auftreten, der Kindern und Eltern von seiner Fernsehshow Tanzalarm bei KiKa bekannt ist. Am Abend wird dann Musik von Schlager bis Hardrock geboten mit den Bands ME and the Jokers sowie dem Partyschlager-Duo Specktakel. Der morgige Sonntag wird als Familientag begangen. Ganz kurzfristig konnten die Veranstalter die Kultband Dick und Durstig gewinnen, die im Sound von James Last bis zu den Oberkrainern von 11 bis 14 Uhr zum Frühschoppen aufspielen.Von 14 bis 16 Uhr macht das Rollercoaster DJ-Team Musik für Jedermann. Zum Abschluss wird ab 16 Uhr die Band Rocksaloon das Fest mit Country- und Westernsongs ausklingen lassen. Natürlich wird es an allen drei Tagen auch wieder Stände und Fahrgeschäfte geben. Kulinarisch möchte Veranstaltungsgastronom Peter Widdel mit verschiedenen Angeboten die Bürgerinnen und Bürger locken, vorbeizuschauen. Der Strassenfestverein freut sich über zahlreiche Besucher, bestes Wetter und gute Laune.