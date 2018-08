Ferienprogramm-Flohmarkt in Schwarmstedt

Trotz Hitze – gute Geschäfte auf dem Rathausplatz

Schwarmstedt. Traditionell findet zum Ende des Sommer-Ferienprogrammes der Jugendring-Flohmarkt statt. Am vergangenen Sonnabend war der Rathausplatz Schwarmstedt wieder einmal Fläche zum Handeln, Kaufen und Verkaufen oder auch Tauschen. Über 40 Stände – Tische oder Decken – von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen sorgten für einen gut gefüllten Platz und einem großen Angebot an Spielen, Spielzeug, Puppen, Bücher, CDs und Bekleidung, aber auch Fahrräder, Bilder, Lampen, Uhren, Geschirr und Deko. Die Besucher hatten große Auswahl und nutzten die Gelegenheit auch für das ein oder andere Schnäppchen. Der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt bot Kaltgetränke und Bratwurst an. Das Sommer-Ferienprogramm ist damit abgeschlossen und erste Überlegungen für ein Herbstferienprogramm beginnen.Noch ein Ausblick: Am Sonntag, 23. September, findet ab 15 Uhr zum Weltkindertag wieder das große Kinderfest auf dem Jugendhof Idingen statt. Diesen Termin sollten sich alle Kinder ab sechs Jahre vormerken.