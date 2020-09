Feuerwehr bedankt sich

Bei Großeinsatz die Helfer versorgt

Schwarmstedt. Mitte August gab es einen Feuerwehr-Einsatz, der im wahrsten Sinne desWortes der Samtgemeinde Schwarmstedt dem Atem raubte. Ein brennenderLKW-Reifen setzt eineinhalb Kilometer Böschung auf der A7 in Brand. Leidernichts Ungewöhnliches, aber die Wetterlage war diesmal alles andere alsIdeal. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Einsatz zu einemGroßbrand. Weder die zuerst alarmierten Feuerwehren aus Krelingen,Hodenhagen und Bad Fallingbostel konnten allein etwas ausrichten, nochdie Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt reichten zur Unterstützungaus. Es eilten Feuerwehren aus mehreren Landkreisen zur Hilfe. VielPersonal war im Einsatz, der erst nach drei Tagen endgültigabgeschlossen war. Während die Einsatzkräfte versuchten, die Lage unter Kontrolle zubringen, bekamen wir große Unterstützung aus der Bevölkerung. Vielewollten mit Essen und Trinken helfen. So viel, dass nicht alleAnfragen beantwortet werden konnten. Dafür an dieser Stelle noch einmal einherzliches Dankeschön der Feuerwehr. Ein besonderer Dank geht an EDEKA Wilde aus Schwarmstedt. „Herr Wilde hat persönlich weit nach Ladenschluss den vielen EinsatzkräftenSpeisen und Getränke kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für Herrn Wildeeine Selbstverständlichkeit. Die Feuerwehr Schwarmstedt hat sich jetztfür diese tolle Aktion bei Herrn Wilde mit einer kleinen Erinnerung imNamen aller am Einsatz beteiligter Feuerwehren bedankt", berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Marc Berner.