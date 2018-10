Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis dabei

33 erfolgreiche Absolventen des Truppmann-1-Lehrgangs

Heidekreis. Nachdem kürzlich an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Soltau ein Truppmann-1-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen werden konnte, fanden auch in der FTZ Schneeheide jetzt die Prüfungen statt.33 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis zeigten in, schriftlicher, mündlicher und praktischer Prüfung, was sie zu Themen wie Löschmittelkunde, technischer Hilfeleistung, Brandbekämpfung und Unfallverhütung gelernt hatten. Zuvor hatten die 33 Ehrenamtlichen vier weitere Samstage die Schulbank gedrückt. Alle 33 zeigten gute Leistungen und die ebenfalls ehrenamtlichen Ausbilder bescheinigten ihnen ein hohes Leistungsniveau. Sie waren sich sicher, dass alle mit ruhigem Gewissen weiterführende Lehrgänge besuchen können.Kajus Luhmann von der Ortsfeuerwehr Ahlden bestand die Prüfung mit 14,25 von 15 möglichen Punkten und wurde somit Lehrgangsbester. Thomas Grosse von der Ortsfeuerwehr Ostenholz war mit 40 Jahren der älteste Teilnehmer, wohingegen Leonie und Marvin Berthold aus Schwarmstedt mit 16 Jahren die jüngsten Teilnehmer waren.