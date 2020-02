Fitness-Gruppe fährt an die Ostsee

Seit zehn Jahren gehört dieses Event zum festen Bestandteil des MTV Schwarmstedt

Schwarmstedt. Kürzlich war es wieder so weit. Die Fitness-Gruppe des MTV Schwarmstedt startete an die Ostsee. Bereits seit zehn Jahren gehört dieses Event zum festen Bestandteil. Der Vereinsbus und drei weitere Autos transportierten insgesamt 21 Frauen an den Timmendorfer Strand. Diesmal wieder, wie gewohnt, in das Maritim Club- und Sporthotel. Das Wetter sollte nicht gut werden, also wurde nach Alternativen gesucht, wie Kegeln, Bowlen, Eislaufen oder Karten spielen. Aber wenn Engel reisen, hat das Wetter ein einsehen. Es regnete nur spät abends, nachts und früh am Morgen. Also ging es Fuß nach Scharbeutz, Niendorf und Travemünde. Einkaufen macht jedes Jahr wieder Spaß. Morgens Schwimmbad, abends auf die Tanzfläche. Fitness eben!“