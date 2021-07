Förderungen des Ehrenamtes

Heidekreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil macht auf neue Förderprogramme der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) aufmerksam. Gleichzeitig ruft der SPD-Politiker Vereine im Heidekreis und Landkreis Rotenburg dazu auf, sich auf die Programme zu bewerben.

„Die vielen Ehrenamtlichen in unserer Region leisten eine unverzichtbare Arbeit für ein gutes Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, macht Klingbeil deutlich und ergänzt: „Gerade auch in der Corona-Pandemie haben wir wieder gesehen, wie unerlässlich die ehrenamtliche Arbeit so vieler Menschen ist, die sich in unserer Heimat für das Gemeinwohl engagieren.“ Er habe sich deshalb immer wieder in Berlin dafür stark gemacht, dass das Ehrenamt gestärkt wird.

Nun gibt es drei neue Förderprogramme, um den Ehrenamtlichen unter die Arme zu greifen:

Das Programm „Engagiertes Land“ fördert beispielsweise sektorübergreifende Netzwerke für Engagement, Ehrenamt und Beteiligung in strukturschwachen ländlichen Orten mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Mit dem Programm „100xDigital“ unterstützt die DSEE zudem bis zu 100 gemeinnützige Organisationen bei der Umsetzung einer digitalen Herausforderung.

Das dritte neue Programm, der „Bildungsturbo“, ermöglicht den geförderten Organisationen, ihre Fortbildungsprogramme im Bereich Engagement und Ehrenamt qualitativ weiterzuentwickeln sowie durch die Kooperation untereinander und mit der DSEE neue, bislang nicht berücksichtigte Zielgruppen zu erschließen und das Angebot so zu verstetigen.

Weitere Informationen zu den drei neuen Förderprogrammen sind im Internet auf der Seite www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de zu finden.