Für den Notfall gerüstet

Wasserversorgung: Bürger können Vorsorge treffen

Schwarmstedt. Bei der im Sommer in der Samtgemeinde Schwarmstedt aufgetretenen Unterbrechung der Wasserversorgung sind Fragen aufgekommen, welche Vorsorgemaßnahmen Bürgerinnen und Bürger für Notfälle treffen können. Etwa wenn das Trinkwasser knapp wird. Zum Glück wurde der Wasserrohrbruch schnell gefunden und die Trinkwasserversorgung wieder nach wenigen Stunden hergestellt. Notsituationen können aber auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise längerem Stromausfall nach Sturm, Überschwemmung oder Feuer auftreten. „Wir möchten die Bürger hier sensibilisieren eigene Vorsorgemaßnahmen zu treffen“, betont Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. Die Samtgemeinde Schwarmstedt hat daher vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hundert Exemplare der Broschüre „Katastrophen-Alarm – Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ geordert. Die Broschüre ist ab sofort kostenlos im Bürgerbüro der Samtgemeinde Schwarmstedt erhältlich.In leicht verständlichen Texten und Grafiken informiert die Broschüre über Maßnahmen zur persönlichen Notfallvorsorge, wie beispielsweise die Bevorratung mit Lebensmitteln und Trinkwasser, informiert über Gepäck im Notfall oder auch darüber, welche Dokumente man griffbereit halten sollten. In weiteren Kapiteln zu den Themen Unwetter, Feuer, Hochwasser und Gefahrenstoffe gibt es eine Fülle von Informationen und Tipps zur persönlichen Vorsorge und zum Verhalten im Notfall. Bestandteil der Broschüre ist auch eine Checkliste, mit der man sich einen Überblick über den Stand der eigenen Notfallvorsorge verschaffen kann.Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betont: „Katastrophen gehören zum Leben. ... Ein örtlicher Starkregen, ein schwerer Sturm, in der Folge ein Stromausfall oder ein Hausbrand können für jedes Individuum, jede Familie ganz persönliche Katastrophen auslösen, die es zu bewältigen gilt. Nehmen Sie sich die Zeit, über Ihre persönliche Notfallplanung nachzudenken.“ Eine Bitte, die die Samtgemeinde Schwarmstedt gerne unterstützt. Die Broschüre ist auch im Internet unter www.bbk.bund.de abrufbar