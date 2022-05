Gabriele Sander verabschiedet

Nach 28 Jahren als Kinderpflegerin in den Ruhestand

Schwarmstedt. Nach 28 Jahren Tätigkeit als Kinderpflegerin in der Gemeinde Schwarmstedt wurde am vergangenen Freitag Gabriele Sander in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Während einer kleinen Feierstunde in der Bewegungshalle der Kita Am Bornberg bedankten sich Gemeindedirektor Björn Gehrs, sein allgemeiner Vertreter Martin Geisel und Kita Leitung Regine Vergöhl für die geleistete Arbeit. Nach 25 Jahren im Kindergarten Bothmer war Gabriele Sander seit der Eröffnung der Kita Am Bornberg 2019 hier in der Gruppe der Seepferdchen eingesetzt. Die Kinder der Gruppe überreichten zum Abschied ein selbst gestaltetes Vogelhaus. Vom Team gab es eine Blumensäule und die vielen guten Wünsche wurden in einem Video präsentiert. Mit Stolz kann Gabriele Sander auf viele abwechslungsreiche Berufsjahre zurückblicken.