Gemeinde Gilten: Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Derartige Anzeigeräte finden sich mittlerweile in vielen Orten Deutschlands. Durch die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer wird nachweislich die Geschwindigkeit der Fahrzeuge abgesenkt und damit gleichzeitig der Lärmpegel reduziert. Die zwei angeschafften Messgeräte werden in der Gemeinde Gilten in Zukunft an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und hohen Geschwindigkeiten installiert. Die Standorte in der Gemeinde sollen jeweils nach mehreren Wochen wechseln. Nach den ersten beiden Standorten in Norddrebber und Gilten folgen zwei Standorte in Suderbruch und Nienhagen. Die an den Standorten ermittelten Geschwindigkeitswerte und das Verkehrsaufkommen werden mit der in den Geräten vorhandenen Software aufgezeichnet und ausgewertet."