Gemeinde setzt Belohnung aus

Neuer Spielplatz in Buchholz beschmiert

Buchholz. Erst vor wenigen Tagen wurde der neue Spielplatz in Buchholz eröffnet. Die ganze Gemeinde und insbesondere Kinder und Jugendliche freuten sich auf die Fertigstellung und darüber, dass das Gelände bereits jetzt in den Sommerferien genutzt werden kann. Gerade eine Woche später ist es zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. Wertvolle Holzspielgeräte sind durch Unkbekannte an mehreren Stellen großflächig beschmiert worden, wie am Freitag festgestellt werden konnte. Für die Dauer der Beseitigung werden die Spielgeräte nicht nutzbar sein. Die Gemeinde hat Strafanzeige erstattet und ruft die Bevölkerung zur aktiven Mithilfe auf. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Tatzeitpunkt geben? Zur Ergreifung der Täter hat die Gemeinde Buchholz eine Belohnung ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071 / 800350 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Gemeinde Buchholz eine Belohnung ausgesetzt.