Gemeinderatswahl 2021

CDU Buchholz-Marklendorf präsentiert Kandidaten

Buchholz/Marklendorf. Der CDU-Ortsverband Buchholz-Marklendorf hat Ende Juni seine Kandidaten für die anstehende Gemeinderatswahl am 12. September gewählt. Mit dem Motto „ Aktiv für Euch“ will sie auch in Zukunft erfolgreiche politische Arbeit leisten und das Optimum für alle in Buchholz und Marklendorf lebenden Bürger erreichen. Als erfahrenes Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender bewirbt sich Joachim Plesse als Gemeindebürgermeister.Mit ihm am der Spitze haben sich 17 weitere, in den Dörfern bereits durch ihr Engagement in verschiedensten Bereichen bekannte, weitere Kandidaten aus Marklendorf und Buchholz gefunden. Alle wollen sich für die Belange ihrer Mitbewohner einsetzen und ein offenes Ohr für die in dieser Gemeinde lebenden Bürger haben. Erfreulich ist, dass sich diesmal auch fünf ambitionierte Frauen zur Wahl stellen.Mit der Mischung aus verschiedenen Altersgruppen und Berufen sieht sich die CDU gut aufgestellt, um repräsentativ für alle Einwohner der Gemeinde zu handeln. Das Ziel der positiven Weiterentwicklung dieser Gemeinde, der Erhalt des Bewährten, aber auch der Mut und der Wille, neue Wege einzuschlagen und frische Ideen zu entwickeln, wo es notwendig ist, ist für alle Kandidaten der Ansporn.