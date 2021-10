Generationswechsel im Heimatarchiv

Helia Sauerwein übergibt Staffelstab an ihre Nachfolger

Schwarmstedt. Im Heimatarchiv Schwarmstedt vollzieht sich ein Generationswechsel: Helia Sauerwein hat die Leitung des Heimatarchivs abgegeben. Künftig hält Irina Kasprick die Fäden in der Hand, unterstützt von Herbert Harmrolfs. Schon in den vergangenen Jahren hatte die 81-jährige Helia Sauerwein ihre Nachfolger Stück für Stück eingearbeitet, auch Herbert Harmrolfs übernahm immer mehr Aufgaben. Kürzlich trat Helia Sauerwein dann im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Uhle-Hof-Vereins offiziell einen Schritt zur Seite. Der Uhle-Hof-Verein, Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs und das Team des Heimatarchivs würdigten Sauerweins Verdienste.Helia Sauerwein hatte das Archiv gemeinsam mit ihrem Mann Ernst aufgebaut. Nach dessen Tod im Jahr 2015 wurde die Arbeit für sie noch intensiver. Schwarmstedt kennt sie als Gesicht, gute Seele und Motor des Archivs. „Viele Unternehmer haben Probleme, Nachfolger zu finden“, sagte Irina Kasprick im Uhle-Hof. Helia Sauerwein habe die Übergabe der Geschäfte bereits vor drei Jahren eingeleitet und ihre Nachfolger eingearbeitet. „Das war faszinierend“, so Kasprick weiter. „Du hast losgelassen und uns machen lassen.“ Kasprick betonte, das Archiv in Sauerweins Sinne weiterzuführen. Der Wechsel an der Spitze des Heimatarchivs ist kein Abschied: Helia Sauerwein gehört weiter zum festen Team der Hobbyhistoriker, nur eben mit etwas weniger Verantwortung.