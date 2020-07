Glasfaser jetzt beantragen

Wer in Bothmer jetzt nicht handelt, der verpasst den Anschluss

Bothmer. Wer jetzt nicht handelt, der verpasst den Anschluss! Diese Erkenntnis setzt sich inzwischen bei immer mehr Menschen in Bothmer durch. Nur noch bis zum 24. Juli besteht die Möglichkeit einen Glasfaser-Anschluss in Bothmer im Erstausbau zu beauftragen, berichtet Björn Gehrs, als Initiator der Glasfaser-Initiative. Nur jetzt beim Erstausbau ist der begehrte Glasfaseranschluss in der Regel ohne Anschlusskosten erhältlich. Wer in den Sommerferien verreist, muss jetzt tätig werden, um die Frist nicht zu verpassen. Hierzu reicht ein Anruf unter der Nummer 05071-96840 oder 05071-8000276. Die Beratung und Auftragsannahme kann komplett per Telefon durchgeführt werden. Notwendige Formulare werden dann per Post oder Mail verschickt.Darüber hinaus besteht nun wieder auch die Möglichkeit sich direkt bei htp Partnern, zum Beispiel im Wiesenweg 1, Schwarmstedt (B214, Ortseingang Bothmer) beraten zu lassen und den Anschluss in Auftrag zu geben. Auch Bothmeraner, die bereits einen htp DSL-Anschluss haben, müssen sich dringend jetzt melden, damit die Umstellung auf Glasfaser erfolgt.Das alte DSL Netz wird für die künftigen Anforderungen nicht ausreichend sein. Wie wichtig dies ist, zeigt auch die Corona Pandemie. Home-Office oder Telemedizin sind nur mit schnellem Internet möglich. Auch für das Fernsehen der Zukunft wird künftig Glasfaser benötigt. In Bothmer wird der Ausbau bei entsprechender Nachfrage durch das Unternehmen htp selbst finanziert, also ohne den Einsatz von Steuermitteln erfolgen. Hierfür werden aber nur noch wenige Tage Aufträge angenommen. Danach ist es zu spät. Wer die Frist verpasst, dessen Haus bleibt beim Erstausbau unberücksichtigt. Er wird später keinen Glasfaser-Anschluss mehr zu diesen Bedingungen erhalten.Nicht nur aufgrund der besseren Leistung, sondern auch finanziell sind die Glasfaser-Tarife äußerst interessant, denn es gibt Aktionsangebote ab 19,95 Euro im Monat und Wechselprämien. Viele können mit dem Wechsel damit sogar sparen. Bei Angabe des Vereinscodes VWK1504263 erhalten die Vereine in Bothmer und die Dorfgemeinschaft zudem 50 Euro pro Vertrag. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Glasfaser-Initiative darum nicht bis zum letzten Tag zu warten, sondern schon jetzt das Angebot zu nutzen. Informationen auch im Internet unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de