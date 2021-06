Glasfaseranschluss jetzt buchen

Wenn die Bagger vor der Haustür stehen, dann ist es zu spät

Schwarmstedt. Für Schwarmstedter wird die Zeit jetzt knapp. Viele haben bereits reagiert und einen kostenlosen Glasfaseranschluss beauftragt, der nur jetzt möglich ist. Wer zögert, wird es später vermutlich bereuen, diese Chance nicht genutzt zu haben. Nur jetzt im Erstausbau ist dieser ohne Anschlussgebühren und weitere Kosten erhältlich. Ende des Aktionszeitraums ist der 26.Juli. In Bothmer ist der Glasfaserausbau bereits in vollem Gange, wie Björn Gehrs diese Woche beim Ortstermin im Esseler Weg für die Glasfaser-Initiative feststellen konnte. 30 Anschlüsse sollen allein dort diese Woche im Auftrag des hannoverschen Unternehmens htp geschaltet werden. Nachdem zuletzt im Straßenraum schwere Bagger eingesetzt wurden und Kabel verlegt haben, geht es nun behutsam in den Vorgärten weiter. Die Firma Hiller ist an diesem Tag seit den Morgenstunden aktiv. Es werden auf diesem Hausgrundstück lediglich zwei sogenannte Kopflöcher erstellt - eines an der Grundstücksgrenze und eines direkt am Gebäude. Der Vorgarten nimmt dabei keinen Schaden. Die notwendige Bohrung durch die Hauswand erfolgt vom Keller oder dem Erdgeschoss aus. Die Hauseinführung wird wasserdicht versiegelt. Baulich keine große Sache, aber nur wenn jedes Haus seinen eigenen Anschluss mit Glasfaser erhält, kann dort auch in Zukunft schnelles Internet ungebremst abgerufen werden. Mit der bisherigen Kupfertechnik ist das nicht möglich. Sind viele Nachbarn gleichzeitig im Netz, dann fällt bei der alten Technik die Leistung. Künftige Anwendungen, wie Home-Office, Fernsehen, Steuerung von Heizung und smarten Geräten oder ärztliche Leistungen, wie Videosprechstunde brauchen aber das schnelle Internet. Wer nicht mitmacht, ist schnell abgehängt und muss sich Leistungen womöglich später teuer erkaufen. "Oft melden sich, Hauseigentümer erst, wenn die Bagger vor der Haustür stehen und der Ausbau in vollem Gange ist. Doch dann ist es zu spät, die Frist ist verpasst und ein Anschluss im Erstausbau dann nicht mehr möglich. Es ist daher für Schwarmstedter sehr wichtig jetzt und rechtzeitig aktiv zu werden, weiss Peter Kretschmann, der im Wiesenweg in Schwarmstedt viele Interessenten berät. Auch wer bereits einen DSL-Anschluss von htp hat, muss jetzt den Glasfaserauftrag erteilen, um berücksichtigt zu werden. Wichtig ist dabei auch, dass der Hauseigentümer zustimmt, denn nur vollständige Anträge können berücksichtigt werden.Die monatlichen Kosten für Glasfaser starten bei 19,95 Euro im ersten Jahr und umfassen einen Down- und Upload bis 250 Mbit/s und eine Telefonflatrate in das deutsche Festnetz. Zudem gibt es Wechselprämien. Schwarmstedter, die sich informieren wollen, finden ausführliche Informationen unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de. Beratung und Aufträge sind bei Vertriebspartnern, zum Beispiel persönlich bei Kretschmann im Wiesenweg 1 in Schwarmstedt oder im Telefonshop neben Rewe oder telefonisch unter (0 50 71) 9 68 40 oder 05071-8000276 oder 05071- 9990859 möglich. Wichtig ist es sich jetzt und damit noch rechtzeitig zu kümmern, um dabei zu sein. ^Auch die Schwarmstedter Vereine würden sich über eine rege Teilnahme sehr freuen, denn bei Angabe des Vereinscodes VWK1503260 erhält der Samtgemeindejugendring 50 Euro von htp je Auftrag, die an die örtlichen Vereine für ihre Jugendarbeit weitergegeben werden", berichtet Jörg Zöllner.