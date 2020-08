Wer nicht reagierte, geht leer aus

Bothmer. Am Freitag war Abgabeschluss. Für alle die mitgemacht haben, gibt es eine gute Nachricht: "Das Glasfasernetz in Bothmer wird gebaut. Deutlich mehr als die Hälfte der Bothmeraner machten mit. Die Quote liegt bei 57 Prozent", freut sich der Initiator der Glasfaser-Initiative und Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, nach einem Gespräch mit htp Geschäftsführer Thomas Heitmann. Auch Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries ist erleichtert und dankte der Dorfgemeinschaft für ihr großes Engagement bei der Überzeugungsarbeit für Glasfaser. Der Ausbau bringt Bothmer wirklich weiter. Denn nur jetzt im Erstausbau konnten Bothmeraner einen (in der Regel) kostenlosen Glasfaser-Anschluss bis in ihr Haus erhalten und haben damit nach Fertigstellung stabile und hohe Bandbreiten für schnelles Internet - und dies zu günstigen Konditionen mit denen sich teilweise sogar Geld sparen lässt. Das Angebot galt neben Bothmer auch für angrenzende Gebiete bis zu Teilbereichen der Straße Birkenkamp.