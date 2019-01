Glasfasernetz in Lindwedel wird gebaut

Wer jetzt nicht reagiert, geht leer aus

Lindwedel. Eine gute Nachricht für Lindwedel. Als erstem Ort in der Samtgemeinde wird dort ein lestungsfähiges Glasfasernetz für schnelles Internet bis ins Haus gebaut. „Die nötigenAufträge liegen vor“, freut sich der Initiator der DSL- jetzt Glasfaser-Initiative und Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs über die positive Nachricht, die er von htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann erhielt. Damit haben sich alle Anstrengungen gelohnt. Alle die Lindwedeler, die jetzt und noch rechtzeitig bis Ende Januar ihren Auftrag abgeben, werden damit auch bei der Bauausführung des neuen Netzes berücksichtigt werden. Sie erhalten dann einen (in der Regel) kostenlosen Glasfaser-Anschluss bis in ihr Haus und können nach Fertigstellung stabile und hohe Bandbreiten für schnelles Internet nutzen – und dies zu günstigen Konditionen, mit denen sich teilweise sogar Geld sparen lässt. Wer nicht rechtzeitig reagiert, geht allerdings leer aus, denn diese Bedingungen gelten nur jetzt. Auch die Lindwedeler Vereine profitieren. Sie können durch die Angabe des Vereinscodes VWK1810394 nun mit mehr als 20.000 Euro für die Dorfgemeinschaft und ihre Vereinsarbeit rechnen. Am Samstag von 10 bis 15 Uhr besteht nochmal vor Ort in der FahrschuleMinke am Bahnhof die Möglichkeit einen Auftrag abzugeben. Bis Ende Januar nehmen inSchwarmstedt die Firma Kretschmann Bürotechnik, Wiesenweg 1 und in Mellendorf das Telefon Service Center Jäger, Bissendorfer Straße 8 zu den Öffnungszeiten Aufträgeentgegen. Wichtig ist hierbei, dass das einseitige Interessensbekundungsformular nicht ausreicht, sondern Verträge geschlossen werden müssen. Ausfürliche Informationen gibt es auch im Internet unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de und unter der Telefonnummer (0 50 71) 8 00 02 76 besteht auch die Möglichkeit einen Termin vor Ort zuvereinbaren.