Schöner weihnachtlichen Vormitttag in der Kita

Schwarmstedt. „Glöckchen oder Trompete?” – Was gehört zu Weihnachten? Das war das Motto einer Theateraufführung des Theaters „Tüte” am vergangenen Donnerstag in der Kindertagesstätte „Am Bornberg”. Die Kinder der beiden Schwarmstedter Kindertagesstätten „Am Loh” und „Am Bornberg” waren eingeladen, sich auf die Suche nach Weihnachten zu begeben. In dem unterhaltsamen Stück ging es darum, Ordnung in ein Durcheinander von Gegenständen zu bringen, zum Beispiel wohin gehört das weihnachtliche Tischtuch oder das Glöckchen am roten Band oder gar die Trompete? Gemeinsam wurden die Gegenstände sortiert, Rätsel gelöst und bekannte Weihnachtslieder gesungen. Selbst die Krippenkinder konnten gespannt der Vorführung folgen, denn das Stück war für Kinder ab einem Jahr konzipiert. Für alle war es ein schöner weihnachtlichen Vormitttag und eine erste gelungene Zusammenarbeit der beiden Schwarmstedter Kindertagesstätten.