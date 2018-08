Grillfest der SPD

Vorsitzender Detlev Rogoll konnte gut gelaunte Gäste begrüßen

Schwarmstedt. Bei herrlichem Sommerwetter konnte der Vorsitzende des Ortsvereins der SPD der Samtgemeinde Schwarmstedt, Detlev Rogoll, viele gut gelaunte Gäste begrüßen. Bei einem kühlen Getränk und einem Snack verging der Abend bei vielen Gesprächen und heißer Musik der Gruppe „Rock Saloon“ wie im Fluge. Ebenfalls im Rahmen des Festes nahm der Ortsverein seine diesjährige Jubilarehrung vor. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke und Detlev Rogoll überreichten den Jubilaren die Ehrenurkunden und dankten ihnen für die langjährige Treue zur SPD. Außerdem wurde jedem Jubilar ein kleines Präsent übergeben. Andreas Völker wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bereits 50 Jahre gehören Werner Bartsch und Peter Knust der SPD an. Beide haben sich während ihrer Mitgliedschaft stets aktiv in die Arbeit der Partei eingebracht. Besonders Werner Bartsch war über viele Jahre Repräsentant in kommunalen Parlamenten und bekleidete das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Schwarmstedt. In einem kurzen Statement konnte Sebastian Zinke besonders die Umsetzung einer SPD-Forderung durch den Fortfall der Kindergartengebühren ab 1. August betonen.