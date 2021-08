Großartige Beteiligung beim Boule

Demnächst Landesmeisterschaft in der Triplette

Essel. In den vergangenen Wochen konnte die aktive Pétanquesparte des SV Essel bei den Just-for-Fun-Spielen mittwochs und sonntags etliche Gäste und Interessierte begrüßen. Ältester Spieler war der 94-jährige Karl Voigt aus Schwarmstedt. Er spielt normalerweise regelmäßig auf dem glatten Bouleplatz im Zentrum von Schwarmstedt und musste sich auf das Terrain in Essel umstellen, kein Problem, dabei sein ist alles. Pétanque/Boule ist ein Sport- und Freizeitvergnügen, bei dem ein Einstieg auch im hohen Alter möglich ist. Weiterhin waren die Ferienkinder, der achtjährige Max und sein zehnjähriger Bruder Tom begeistert dabei. Die Pétanquesparte freut sich über Interessierte aus allen Altersbereichen, Herkunft und Hautfarbe spielen keine Rolle und Menschen mit Handicap werden integriert.Die Kugelwerfer, die Spaß an Mannschaftswettkämpfen haben, spielen in einer der drei Ligateams. Zwischenzeitlich stehen die beiden Regionalligateams in der Tabelle auf Rang drei und vier, bei zehn teilnehmenden Mannschaften. Team drei spielt in einer Bezirksliga und belegt zurzeit den vorletzten Platz, bei insgesamt sieben Mannschaften.Am Sonntag, 15. August, ist der SV Essel zum 17. Mal Ausrichter einer Landesmeisterschaft im Bereich Niedersachsen/Bremen. In diesem Jahr steht die LM Triplette auf dem Programm. Triplette ist die Königsdisziplin im Pétanquesport, in einem Team spielen drei Spieler mit jeweils zwei Kugeln. Für die 64 Teams werden 32 Plätze benötigt, kein Problem, denn Essel hat eines der größten Boulodromes in Niedersachsen.Etwas mehr Schwierigkeiten und damit mehr Arbeit bereitet in diesem Jahr die Platzpflege, denn coronabedingt ist in der Vergangenheit einiges auf dem Sportgelände vernachlässigt worden. Spartenleiter Robby Lenthe, nebenbei kommissarischer Platzwart der Boulegruppe, ist optimistisch das die Anlage rechtzeitig mit Hilfe vieler Spartenmitglieder auf Vordermann gebracht wird. Der Anfang wurde bei einigen Arbeitseinsätzen schon gemacht. Die Fußballer wollen ebenfalls einen Arbeitsdienst einsetzen, spielen doch in einigen Wochen die Bezirksligakicker von Eintracht Leinetal 1 und die „Alte Herren“ wieder auf dem Albert-Brünn- Platz.Die Boulisten und die Fußballer freuen sich auf viele Teilnehmer und auf zahlreiche Fans.Infos zum Thema Pétanque/Boule gibt es bei Robby Lenthe unter Telefon (01 73) 6 00 21 96 und unter www.sv-essel.com.