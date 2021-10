Grüne setzen Stammtisch fort

Premiere im Santa Lucia wurde sehr gut angenommen

Schwarmstedt. Der erste Stammtisch von Bündnis 90/Die Grünen m Restaurant Santa Lucia in Schwarmstedt wurde gut angenommen. Teilnehmende Bürgeraus der Samtgemeinde Schwarmstedt stellten Fragen und forderten Meinungen zu unterschiedlichen, in der Gemeinde sowie Samtgemeinde Schwarmstedt relevanter Themengebiete ein, so auch zur Ausweisung neuer Baugebiete und der damit in Zusammenhang stehenden Infrastruktur der Samtgemeinde Schwarmstedt sowie Ausgleichs der dafür genutzten Grünflächen.Die neu gewählten Ratsmitglieder im Samtgemeinde- sowie Gemeinderat Schwarmstedt möchten diesen Stammtisch weiterhin als Austauschmöglichkeit zwischen den Bürgern, den Grünen- Mitgliedern sowie den gewählten Ratsmitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen (Lothar Kaminski, Manuel Knop, Patricia Stenske und Nadine Hemmerle) in Schwarmstedt anbieten. Der zweite Stammtisch der Grünen für die Bürger der Samtgemeinde Schwarmstedt findet am Freitag, 12. November, um 19 Uhr, in Tepe ́s Gasthof, Kirchstraße 12, in Schwarmstedt, statt. Bei Tepe ́s Gasthof gilt die 2-G-Regel. Um vorherige Anmeldung unter info@gruene-schwarmstedt.de wird gebeten.