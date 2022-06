Guttempler auf Spargeltour

Fröhliche Stunden auf dem Fruchthof Thiermann

Schwarmstedt. Am vergangenen Sonntag veranstaltete die Selbsthilfegruppe der Guttempler Schwarmstedt den geplanten Ausflug nach Kirchdorf zum Spargelessen auf den Hof Thiermann. Eine kulinarische, reichhaltige und gaumenfreundliche Unternehmung, die nicht nur etwas für Spargelfans war. Alle kamen durch die vielseitige Auswahl der hauseigenen Beilagen auf ihre Kosten und waren am Ende mehr als gut gesättigt. Was man durch das „All you can eat“ Angebot nicht vor Ort verspeisen oder kosten konnte, war im Hofladen erhältlich. So waren am Ende alle begeistert und eine solche Tour wurde in die feste Planung für die kommenden Jahre der Gruppe aufgenommen. So sieht Suchtselbsthilfe aus, die sich nicht nur auf den Gesprächskreis beschränkt, sondern raus geht und zum Erlebnis wird. Ein Dank gilt an dieser Stelle an dem Organisator Horst Dettmer, der sehr zum Gelingen des schönen Sonntags beitrug. Die Guttemplergemeinschaft Schwarmstede berät Alkohol-, Drogen-, und Medikamentenabhängige und deren Angehörige in Erstgesprächen donnerstags um 19 Uhr nur nach telefonischer Absprache. Die Gesprächsgruppe trifft sich jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 19.30 bis 21.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Schwarmstedt. Alle Beratungen sind kostenlos und werden vertraulich behandelt. Telefonisch Kontakt ist unter (0 50 71) 91 36 20 oder (01 75) 6 47 58 47 möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.guttempler-schwarmstedt.de im Internet