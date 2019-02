Hanna Knoop wird Regierungsschuldirektorin

Wilhelm-Röpke-Schule verliert eine prägende Lehrkraft der KGS

Schwarmstedt. Lange ist es her, als aus der Orientierungsstufe und der Haupt- und Realschule Schwarmstedt eine Kooperative Gesamtschule geworden ist, genau gesagt war es im Jahr 2000. Das bedeutete damals, dass eine erste siebte Gymnasialklasse eingerichtet wurde und dass man dazu weitere Gymnasiallehrkräfte benötigte. Es war zunächst tatsächlich nur eine Klasse, denn die Eltern waren skeptisch, wussten nicht, ob ihre Kinder hier in Schwarmstedt genauso gut untergebracht waren wie am Gymnasium. Hanna Knoop kam an die neue Schulform, damals als jüngste Lehrkraft, und bekam sofort die schwere Aufgabe, diese erste Klasse zu leiten. Neben ihren studierten Fächern Deutsch und Französisch unterrichtete sie in ihrer Anfangszeit auch Gestaltendes Werken, war ihr doch der integrative Bereich an der KGS besonders wichtig.Durch ihre wichtige Aufbauarbeit, natürlich unterstützt von vielen engagierten Kollegen, gelang es, Vertrauen bei den Eltern zu schaffen, so dass es schon zwei Jahre später zwei Gymnasialklassen gab.Dieser erste wichtige Meilenstein sollte nicht der letzte in der Karriere von Hanna Knoop bleiben. Immer wieder wagte sie sich an besondere Aufgaben heran; zum Beispiel beim Aufbau der Oberstufe, die nach so vielen Erfolgen und so viel Zuspruch ab dem Jahr 2009 in Schwarmstedt etabliert wurde. Weiterhin leitete sie für einige Jahre den Fachbereich Deutsch und organisierte dort nicht nur viele Lesewettbewerbe, sondern sorgte gemeinsam mit anderen dafür, dass die Lernziele und die Lehrmethoden stets auf dem aktuellen Stand waren. Hanna Knoop wollte Schule entwickeln und verändern.Folgerichtig bewarb sie sich 2012 auf die Stelle der Didaktischen Leitung, eine Schulleitungsposition, die für die Inhalte aller Fächer an den drei Schulzweigen zusammenführend und moderierend verantwortlich ist. Keine leichte Aufgabe, die sie insbesondere mit der Unterstützung der Fachbereichsleitungen der verschiedenen Bereiche meisterte. Großes Augenmerk legte Hanna Knoop darauf, hier ganz intensiv mit den Grundschulen der Region zusammenzuarbeiten. Viele Besuche in den Schulen, viele Gespräche mit den Schulleitungen und den Lehrkräften und unzählige Elterninformationsabende gehörten im Lauf der nächsten Jahre zum Arbeitsalltag der Didaktischen Leiterin.Jeder kann sich vorstellen, wie viel Arbeit dahintersteckt, und trotzdem ließ es sich Hanna Knoop nicht nehmen, auch im Bereich „Soziales Lernen“ mit den dem Sozialpädagogen und mit den Lehrkräften ein Programm auf die Beine zu stellen, das seines gleichen sucht. Jedem Jahrgang der Schule sind Präventionsmaßnahmen zugeordnet. So geht es in den fünften Klassen um soziales Lernen im Allgemeinen, in den sechsten und siebten Klassen um Internetnutzung und später um Alkohol- und Drogenprävention und um sexuelle Selbstbestimmung. Kein Jugendlicher verlässt die KGS, ohne gestärkt gegen die Gefahren der Umwelt zu sein. All das hat Hanna Knoop in ihrer Funktion als Schulleitungsmitglied angeschoben, unterstützt, organisiert und nach außen vertreten.Nach über 18 Jahren, also „volljährig“, wie sie es in ihrer Abschiedsrede beschrieb, hat sich Hanna Knoop jetzt neuen Herausforderungen gestellt. Ihre Bewerbung auf die Position der Regierungsschuldirektorin war, wen wundert es, erfolgreich, und so wird sie nun niedersachsenweit ihre Ideen von Schule initiieren und sicher auch umsetzen können.Ein Gewinn für alle, ein Verlust für die KGS und so gab es auch bei ihrer Verabschiedung in einer Sitzung der Schülervertretung viel gegenseitige Anerkennung und schöne Geschenke, aber auch die eine oder andere Träne. Typisch Hanna Knoop verteilte sie am Ende der Sitzung für alle Klassensprecher Tüten mit Süßigkeiten, so dass, so wie es ihre Art ist, jeder einzelne Schüler eine kleine Erinnerung an sie bekam.In ihrer Rede an die Schülervertretung sagte sie: „Wir haben gemeinsam gelacht,haben uns übereinander manchmal geärgert und haben sogar miteinander geweint. Ich werde all‘ das immer in meinem Herzen bewahren und wie einen wertvollen Schatz hüten. Ihr habt mich immer inspiriert und mir die nötige Energie für meine Tätigkeit hier im Hause gegeben.“ Hanna Knoop lobte die engagierte basisdemokratische Arbeit in der SV, die, da war sie sicher, dem Namensgeber der Schule gefallen hätte. Auch im Lehrerzimmer, wo sie sich von ihren Kollegen verabschiedete und allen innere Zufriedenheit und Glück wünschte, ließ sie nicht nur persönliche Dankeswort für den gemeinsamen Weg, sondern auch etwas Süßes für alle da.So entließ der Schulleiter Tjark Ommen seine Didaktische Leitung in das neue Aufgabenfeld mit den Worten: „Ich verliere nicht nur eine herausragende Didaktische Leitung, sondern auch eine persönliche und sehr loyale Freundin“. Den letzten Weg an der Schule ging Hanna Knoop dann durch ein Spalier, das alle Schüler der Schule ihr mit Applaus gebildet hatten. Die KGS Schwarmstedt wünscht Hanna Knoop viel Erfolg in ihrem neuen Aufgabenfeld.