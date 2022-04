Henrik Rump ist Schützenkönig

Grandiose Stimmung, gutes Wetter und volles Festzelt in Norddrebber

Norddrebber. Am vergangenen Wochenende stand nach zweijähriger Pause in Norddrebber wieder die Eröffnung der Schützenfestsaison im Heidekreis an. Im 111. Vereinsjahr war die Freude groß, dass ohne coronabedingter Auflagen das Festwochenende stattfinden konnte. Bereits am Freitag fand die Zeltfete mit 450 Gästen statt und den Feierwütigen wurde von DJ Staterider & DJ Jannik bis in den frühen Morgenstunden eingeheizt.Nur wenige Stunden später konnte der Vorsitzende Bernd Dettmer 120 Schützen und Gäste zum Königsessen im Festzelt begrüßen. Für die außerordentlich gute Stimmung sorgten neben dem Essen von Landwurst Rose, die Musiker des Spielmannszuges Kirchspiel Kirchboitzen, die das ganze Zelt während des Essens schon zum mitschunkeln und mitsingen animierte. Der diesjährige Schützenkönig Henrik Rump konnte sich nach 2016 und 2018 zum dritten Mal gegen die zwölf Mitstreiter durchsetzen. Bei den Jugendlichen errang Dana-Marie Belger im dritten Stechen die Königswürde und bei den Kindern setzte sich Linus Klingenberg gegen drei Kontrahenten durch. Während des Essens ehrte Bernd Dettmer insgesamt 29 Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Besonders zu erwähnen sind Hermann-Jürgen Rump, Willi Timrott, Hans-Jürgen Wolkenhauer, Jürgen Otterstätter und Christiane Dierking für 50 jährige Mitgliedschaft und Alwin Rosebrock für stolze 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Ebenfalls wurden Annika Ernst und Andreas Quietzsch mit der Kreisverdienstnadel in Bronze ausgezeichnet. Der Jagdpokal der Schützen ging in diesem Jahr an Bernd Dettmer, den Damenpokal errang Sonja Belger, den Jagdpokal der Jugend Linus Klingenberg und den Pokal der Kleinen, der mit dem Lichtpunktgewehr ausgeschossen wird, ging an Levi Klingenberg. Der Kaiserpokal, der unter allen bisherigen Königen ausgeschossen wird, ging in diesem Jahr an den amtierenden Schützenkönig Henrik Rump. Nach dem Scheiben annageln bei den Königen an den Hausgiebeln ging es zurück zum Festplatz, wo an der Schießbude, auf der Hüpfburg und auf dem Zelt am Kuchenbuffet reges Treiben herrschte. Am Abend ging die Party dann mit der Band Machmalauda aus Schneverdingen weiter und endete in den frühen Morgenstunden mit vielen glücklichen Festbesuchern aus nah und fern.