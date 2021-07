Impfen ohne Anmeldung

Termine am Mittwoch, 21. Juli, im Schützenhaus Essel

Essel. Der Heidekreis bietet am Mittwoch, 21. Juli von 9.30 bis 15 Uhr an zentraler Stelle im Samtgemeindegebiet im Schützenhaus Essel (Bothmersche Strasse 15, Essel) eine Impfaktion (Corona-Schutzimpfung) an.Dieses ortsnahe und unkomplizierte Impfangebot richtet sich an alle Bürger der Samtgemeinde Schwarmstedt und des Heidekreises. Es erfolgt durch mobile Impfteams des Impfzentrums Heidekreis wird mit zwei Impflinien geplant. Eine Informationslinie ermöglicht ausgiebige Vor-Ort-Beratung durch eine Impfärztin oder einen Impfarzt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen, die bezüglich einer Impfung unentschlossen sind. Damit setzt ein Aufsuchen der Impfstelle auch keine Impfung voraus. Wer im ersten Schritt eine Impfberatung und -aufklärung wahrnehmen möchte, ist zu diesen Terminen herzlich eingeladen. Eine zweite Schnell-Impflinie soll den Entschlossenen unnötige Wartezeiten ersparen. Hier erfolgt das ärztliche Impfgespräch in der üblichen Geschwindigkeit. Auch diese Impftage benötigen keine Terminierung. Impfwillige und Menschen mit Informationsbedarf dürfen die Impfstelle für die Erstimpfung direkt anlaufen. Mitzubringen ist ein Lichtbildausweis (zum.Beispiel Personalausweis) und nach Möglichkeit der Impfpass. Die Aktion in Essel erfolgt kurzfristig nach einer Anregung des Esseler Bürgermeisters Bernd Block an Landrat Manfred Ostermann. Für die Impfaktionen werden seitens des Impfzentrums Heidekreis Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, die einmalige und damit vollständige Impfung mit Johnson & Johnson zu bevorzugen, um unter anderem aus logistischen Gründen die Terminanzahl einzugrenzen. Zudem ist mit dieser Variante der vollständige Impfschutz schneller zu erreichen. Der Einsatz des Impfstoffes wird individuell von den Impfärztinnen und Impfärzten entschieden. Nähere Informationen zu der Aktion des Heidekreises auch unter www.heidekreis.de