Informationen vom

Bürgerbusverein

Schwarmstedt (ruh). In Schwarmstedt wird weiterhin gebaut; aktuell unter anderem an der Neustädter Straße zwischen dem Autohaus Marquardt & Lenthe und der „Kartoffelhalle“ beziehungsweise Waldstraße. Solange die Baustelle besteht, kann die Haltestelle „Am Urnenfeld“ vom Bürgerbus nicht angefahren werden. Das teilt der Bürgerbusverein Schwarmstedt mit und bittet um Verständnis. Im Zuge des Bauabschnitts vor dem Rathaus war die dortige Haltestelle am Bouleplatz auf den Parkplatz der Kreissparkasse verlegt worden. Nach Beendigung der dortigen Bauarbeiten gab es zunächst einige Diskussionen, doch letztlich wurde beschlossen, die Haltestelle wieder zurück an die Hauptstraße zu verlegen. Dort fährt der Bürgerbus Schwarmstedt nun wieder planmäßig von Montag bis Freitag. Der komplette Fahrplan ist einzusehen unter: bbv-schwarmstedt.de.