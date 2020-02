Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Marklendorf

Auch Teile des Kommandos wurden an diesem Abend gewählt: Dennis Lokaitis ist weiterhin Gerätewart, Jannis Hüner wurde als neuer stellvertretender Gerätewart gewählt und Torsten Grünhagen bleibt weiterhin Gruppenführer. Zum Feuerwehrmann ernannt wurden Marvin Hache und Jan Meyer, zu Oberfeuerwehrmännern wurden Dennis Lokaitis sowie Lukas Leitmann befördert und zum Hauptfeuerwehrmann wurde Sven Rabe befördert. Gemeindebrandmeister Detlef Röhm beförderte Michael Seifert zum Oberlöschmeister. Neu in die Feuerwehr Marklendorf wurden Timo Mehrtens, Julian Sülflow sowie Daniel Knipper aufgenommen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Sven Rabe und Florian Mehrtens geehrt.Zum Schluss lud Ortsbrandmeister Stefan Meyer noch alle zum gemeinsamen Essen ein.Abgerundet wurde die Versammlung durch Grußworte von derstellvertretenden Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Schiesgeries, OrtsbürgermeisterThomas Kliemann, Kreisbrandmeister Thomas Ruß, Gemeindebrandmeister Detlef Röhmsowie dem Ortsbrandmeister der befreundeten Feuerwehr aus Mellendorf.