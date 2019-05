Jens Köth neuer Ortsbrandmeister

Führungswechsel in der Feuerwehr Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am letzten Donnerstag wurde während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt der Führungswechsel offiziell vollzogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwarmstedt hatten bereits zum Ende des letzten Jahres, in geheimer Wahl, den bisherigen stellvertretenden Ortsbrandmeister Jens Köth zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. Er übernimmt das Amt von Wilfried von Bostel, der 12 Jahre lang das Amt innehatte. Bevor Wilfried von Bostel dieses Amt übernahm, hat er 11 Jahre seine Erfahrungen als stellvertretender Ortsbrandmeister gemacht, hat 15 Jahre das Amt des Gemeindejugendfeuerwehrwartes und sechs Jahre das Amt des stellvertretenden Jugendfeuerwehrwartes übernommen. Wilfried von Bostel bleibt den aktiven Einsatzkräften erhalten und bleibt auch weiterhin Leiter der Technischen Einsatzleitung (TEL) der Feuerwehr Heidekreis - dies bereits seit neun Jahren. Jens Köth übernimmt jetzt die Führung der Feuerwehr Schwarmstedt. Erfahrung hat er bereits, da er die letzten zwölf Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister war. Bereits 1992 trat Jens Köth in die Jugendfeuerwehr Schwarmstedt ein. 1999 fand für ihn der Grundlehrgang statt, viele weitere Lehrgänge über Truppführer, Gruppenführer und Zugführer hat er neben vielen technischen Lehrgängen erfolgreich bestanden. Durch die Wahl von Jens Köth wurde der Posten des stellvertretenden Ortsbrandmeisters vakant. Hierzu gab es Anfang des Jahres eine geheime Wahl. Den Posten wird ab sofort Markus Ploog bekleiden. Er trat 1997 in die Jugendfeuerwehr Pansdorf, Gemeinde Ratekau in Schleswig-Holstein ein. 2002 hat er erfolgreich den Truppmann-Lehrgang bestanden. 2012 zog Markus Ploog aus dem Norden nach Schwarmstedt und trat dort in die Feuerwehr Schwarmstedt ein. Ein Jahr später wurde er bereits zum stellvertretenden Gruppenführer ernannt. Ebenso hat er bereits viele weitere technische Lehrgänge neben dem Gruppenführer-Lehrgang erfolgreich bestanden.Die Feuerwehr Schwarmstedt bedankte sich bei Wilfried von Bostel für 23 Jahre Führungsarbeit in der Feuerwehr Schwarmstedt und wünschte Jens Köth und Markus Ploog viel Erfolg, die Feuerwehr zukünftig zu führen.