Johanniter erfüllen ALS-Patienten Herzenswunsch

Im Krankentransportwagen zur goldenen Hochzeit an die Ostsee

Schwarmstedt. Das Ehepaar Brigitte und Werner Mewes aus Schwarmstedt hatte anlässlich seiner goldenen Hochzeit Anfang Oktober einen ganz besonderen Herzenswunsch. Werner Mewes, der vor 29 Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte und nun an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt ist, wünschte sich nichts sehnlicher als diesen besonderen Tag im Kreise der Familie am Meer verbringen zu können. Um ihm dies möglich zu machen, suchte Ehefrau Brigitte Hilfe bei den Johannitern in Schwarmstedt. Nach dem Anruf von Brigitte Mewes überlegte Klaus Kramer, Mitglied der Dienststellenleitung des Johanniter-Ortsverbandes Aller-Leine nicht lange und organisierte einen Krankentransport für den sauerstoffpflichtigen Patienten. Gemeinsam mit Martina Neubauer, erste Vorsitzende des Vereins „Chance zum Leben – ALS“, die sofort bereit war den Transport finanziell zu unterstützen, machten sich die ehrenamtlich engagierten Rettungsdienstmitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe am ersten Oktoberwochenende gemeinsam mit dem Ehepaar Mewes und dessen Familie auf den Weg ins Ferienzentrum Damp 2000 an die Ostsee. Nach drei Tagen Aufenthalt bei schönstem Wetter, einem tollen Zimmer mit bester Aussicht auf das Meer ging es mit den Johannitern im Krankentransportwagen am Montag wieder zurück nach Schwarmstedt. „Für mich war das das Größte und ich bin allen Beteiligten unendlich dankbar“, freute sich Werner Mewes bei der Rückkehr und zeigte sich überwältigt davon, dass sein Herzenswunsch vom Verein „Chance zum Leben – ALS“ und den Johannitern erfüllt werden konnte.