Johanniter-Jugend mit leckerer Weihnachtsbäckerei

Erfolgreiche Beteiligung am Schwarmstedter Weihnachtsmarkt

Schwarmstedt. Die Kinder und Jugendlichen der Johanniter-Jugend des Johanniter-Ortsverbandes Aller-Leine mit Sitz in Schwarmstedt haben kürzlich wieder mit viel Erfolg am Schwarmstedter Weihnachtsmarkt am Dorotheenhof teilgenommen. Im Vorfeld hatten sie gemeinsam während ihrer Gruppenstunde fleißig Teig gerührt, Plätzchen ausgestochen sowie Kokosmakronen und kleine süße Pralinenkugeln sorgfältig ausgearbeitet. Nach dem Backen wurden dann mehr als 120 Tüten für den Verkauf am Weihnachtsmarktstand zusammengepackt. Am Sonntagabend waren alle Beteiligten zwar etwas müde, aber umso glücklicher, dass ihre Kekse so gut bei den Besuchern ankamen und sie kaum noch Tüten übrig hatten. Für die Kinder war es ein großer Erfolg. Jetzt freuen sich alle auf die Weihnachtsfeier im Johanniter-Zentrum, die von der Ortsjugendleitung rund um Niclas Jaruschewski schon fleißig vorbereitet wird.