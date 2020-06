Johanniter-Stauhelfer starten in die Saison

Saisonstart der Motorradstaffel durch Corona-Pandemie verzögert

Schwarmstedt. Die Johanniter-Stauhelfer in Niedersachsen und Bremen sind wieder auf den Autobahnen unterwegs. Im Normalfall starten die Helfer auf zwei Rädern im März in die Saison. Doch leider nicht in diesem Jahr. Der Grund: Corona (SARS CoV-2-Virus) und die umfangreichen Einschränkungen beruhend auf der „Niedersächsischen Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte“.„Die Corona-Pandemie hat den Start der Stauhelfer-Saison unmöglich gemacht. Zum einen blieben die vollen Straßen aus und zum anderen mussten die Ressourcen anders eingeteilt werden: dazu gehörten besonders die ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die beim möglichen Katastrophenfall für Einsätze an anderer Stelle zurückgehalten werden mussten,“ sagt Thorsten Renken, Landeskoordinator Motorradstaffel/Stauhilfe bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. im Landesverband Niedersachsen/Bremen. Der Katastrophenfall ist nicht eingetreten. Herausforderungen waren dennoch zu bewältigen: „Es musste ein Hygienekonzept erarbeitet werden, das die Vorgaben aus der Politik berücksichtigt und die Fahrer und auch die Menschen, die in ihren Autos unterwegs sind, schützt und trotzdem die Arbeit nicht behindert,“ sagt Renken. Handschuhe und Visier sind aufgrund der Einsatzkleidung der Stauhelfer gegeben. Informationen zu Abstandsregelungen, Verhalten in Notfällen und bei Corona-Verdachtsfällen sowie das fachgerechte Desinfizieren der Ausrüstung und Motorräder wurde besprochen und die Beteiligten vor Ort informiert.Auch die Johanniter-Stauhelfer des Ortsverbandes Aller-Leine sind regulär von März bis Oktober rein ehrenamtlich und überwiegend spendenfinanziert unterwegs. In dieser Zeit sind die Ehrenamtlichen auf zwei Motorrädern als Erstversorger im Einsatz. Zudem werden sie im Bevölkerungsschutz eingesetzt, etwa bei Unfallabsicherungen, der Bildung von Rettungsgassen und anderen Notlagen.