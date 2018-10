„Kampfeslustige“ Männer gefragt

250 Männer beim Krelinger Männertag

Krelingen. Kirche und Gesellschaft brauchen „kampfeslustige“ Männer, die für das Gute einstehen und nicht ihr Ego voranstellen. Diese Ansicht vertrat der Sänger, Liedermacher, Autor und Referent Albert Frey (Künzelsau) am vergangenen Sonnabend beim Krelinger Männertag im GRZ Krelingen. Jesus habe die vier Archetypen des Mannes – Kämpfer, Liebender, König, Weiser – in sich vereint. Diese vier Eigenschaften könnten auch Männer bei sich entdecken, entwickeln und weitergeben. Vor rund 250 Männern sagte Frey, unsere Zeit brauche Männer mit „guter kämpferischer Energie“, die den „guten Kampf des Glaubens“ kämpfen, liebevolle Beziehungen bauen und bereit seien, Verantwortung in Familie, Kirche und Gesellschaft zu übernehmen. Neben Referaten von Albert Frey gab es zahlreiche weitere Angebote. In insgesamt acht Seminaren und Gesprächsgrupen ging es unter anderen um die Themen „Krisen als Chance“, „Männer und Gemeinde“, „Burnout“ und Vater-Sohn-Beziehung. Außerdem konnten die Teilnehmer sich beim Bogenschießen und in einem Trommelworkshop ausprobieren. Mit einem „Fireabend“ am Lagerfeuer, bei dem die Männer „Feuertopf“ aus der Gulaschkanone und Brot aus dem Holzbackofen genießen konnten, endete der Männertag. Das Thema des Tages „Aufwind“ erlebten einige Männer ganz praktisch. Unter den Teilnehmern wurden drei Segelflüge verlost. Die Gewinner flogen am Nachmittag des Männertages von Hodenhagen nach Krelingen und zurück.Das GRZ Krelingen veranstaltet den Männertag gemeinsam mit dem Christlichen Männertraining (CMT) und Männern anderer Gemeinden und Organisationen (www.krelinger-männertag.de).