Kandidaten der Bürgerliste Gilten

Erich Lohse tritt wieder als Bürgermeister an

Erich Lohse (Gilten), seit nunmehr 15 Jahren amtierender Bürgermeister der Gemeinde Gilten, tritt für eine weitere Periode als Bürgermeisterkandidat an. Neben den derzeitigen Rats-mitgliedern Kerstin Tittel (Nienhagen), Wilhelm Nebel (Gilten), Mark Reinert und Hermann Siemer (beide Suderbruch) konnten mit Uwe Dierking (Gilten) und Harriet Dierking (Norddrebber) zwei neue Mitbewerber gewonnen werden. Dr. Stefan Dreesmann (Norddrebber) steht leider aus beruflichen Gründen für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung. „Diese Liste repräsentiert eine starke Mischung politisch engagierter Personen aus allen vier Ortsteilen mit unterschiedlichsten Berufen", so Hermann Siemer, Fraktionssprecher der BLG. „Besonders erfreulich ist es auch, dass sich auf der Liste nun zwei Frauen zur Wahl stellen. Wir werden unsere erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit unter dem Motto - Vier Dörfer, eine Gemeinde, eine Bürgerliste - in den nächsten fünf Jahren fortsetzen und die Interessen aller Bürger der Gemeinde Gilten vertreten“, so Hermann Siemer weiter.