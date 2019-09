Buntes Fest auf dem Jugendhof Idingen

Heidekreis. „Kinder an die Macht!“ singt Herbert Grönemeyer im gleichnamigen Lied aus dem Jahr 1986 und das ist auch das Motto des alljährlichen Weltkindertages, der in Deutschland seit über 60 Jahren am 20. September eines jeden Jahres gefeiert wird. Dieser Tag soll auf die Rechte und Belange von Kindern aufmerksam machen und allen vor Augen führen, dass die Allerkleinsten eigentlich die Größten sein sollten. Auch in diesem Jahr hat der Jugendhof in Idingen anlässlich des Weltkindertages ein buntes Kinderfest ausgerichtet, bei dem sich am vergangenen Sonntag Kinder ab sechs Jahren an verschiedenen Spielen und Bastelstationen ausprobieren konnten. Dabei haben auch einige Mitglieder des Rotaract-Clubs Schwarmstedt-Walsrode an verschiedenen Spielstationen bei der Betreuung der Kinder geholfen und einen sonnigen Tag mit einem idyllischen Abschlussgrillen verlebt, der noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird.Wer zwischen 16 und 30 Jahre alt ist und sich sozial in der Umgebung engagieren möchte, der ist herzlich eingeladen desn Rotaract-Club kennenzulernen- Einfach schreiben an schwarmstedt-walsrode-vorstand@rotaract.de oder bei Facebook oder auf der Homepage schauen.