Kindertagesstätte „Am Bornberg“ gehört jetzt zu PaC

So war es klar, dass auch die neue Kindertagesstätte „Am Bornberg“, kaum war sie fertiggestellt, in die PaC-Initiative aufgenommen wurde. In einer Feierstunde im neuen Gebäude kamen Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, der 1. Vorsitzende des Präventionsrats Volker Banschbach, der Schatzmeister des Präventionsrats Jürgen Hildebrandt und die PaC-Managerin Nicole Mittelstaedt zusammen, um die Urkunde für den förmlichen Beitritt an die Leiterin der neuen Institution Regine Vergöhl zu überreichen. So können nun die Mitarbeiterinnen der neuen Kindertagesstätte an gemeinsamen Arbeitstreffen und an den Vorträges und Fortbildungen des Präventionsrats teilnehmen, den Eltern werden viele Veranstaltungen angeboten und die Kinder nehmen an den Maßnahmen teil, die in der ganzen Samtgemeinde gleichermaßen durchgeführt werden.Das Ziel, dass nahezu alle Kinder und Jugendlichen der Samtgemeinde mit flächendeckenden aufeinander aufbauenden Maßnahmen geschult werden, sorgt sicher nicht nur bei den anwesenden Personen für große Zufriedenheit. Björn Gehrs freut sich besonders, dass in Schwarmstedt als einzige der zehn PaC-Gemeinden in Niedersachen, wirklich alle Kindertagesstätten im Programm mitarbeiten.