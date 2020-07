Klassenräume unter Wasser gesetzt

Einbruch und Vandalismus in der Grundschule Lindwedel

Lindwedel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter in die Grundschule Lindwedel ein. In zwei Klassenräumen im Obergeschoss der Schule verstopften die Täter die Waschbecken und drehten die Wasserhähne auf. Es entstand ein erheblicher Wasserschaden am Gebäude und am Inventar. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Ferner ist zur Zeit noch nicht absehbar, ob in den beiden Klassenräumen im Obergeschoss sowie in den beiden darunter gelegenen Klassenräumen der Schulbetrieb nach Ferienende wieder aufgenommen werden kann. Der Schaden wurde durch die Reinigungskraft entdeckt. Wie die Täter in die Schule gelangt sind, konnte noch nicht festgestellt werden, gestohlen wurde auf den ersten Blick wohl nichts, das Motiv der Täter ist unklar. Es wurde Strafanzeige erstattet. Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt die Polizeidienststelle entgegen.