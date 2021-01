Kleine Wanderung durch Buchholz

Projektgruppe Unser Dorf hat Zukunft lädt ein

Buchholz. Die Buchholzer Projektgruppe "Unser Dorf hat Zukunft (UDhZ) war in denvergangenen Monaten trotz der Corona Pandemie nicht untätig. Sie hat weitere Hofschilder im Zuge des Buchholzer Rundwanderweges erstellt und diese kurz vor Weihnachten aufgestellt. "UDhZ" möchte zu einer kleinen Wanderung durch das Dorf einladen. Eslohnt sich. Ausgangspunkt der Wanderung ist Plesses Gasthaus an der B 214 (Foto 1 ,auf dem Foto von links nach rechts Joachim Plesse Sprecher der GruppeUDhZ, Gastwirt Olaf Plesse und Alfons Vogeler, fleißiger Helfer aus derGruppe UDhZ). Die Gaststätte wurde 1899 von Wilhelm Averbeck erbaut und wird heutevon Olaf Plesse betrieben (das Hofschild befindet sich an der Nordseitedes Hauses). Folgen sie nun dem Marschweg in westliche Richtung.Nach etwa 150 Metern auf der rechten Seite sieht man die 1824 erstmals erwähnteAnbauerstelle von Johann Jürgen Bauermeister. Die älteren BuchholzerEinwohner kennen das von Wilfried und Martina Bäßmann 1986 restaurierte Fachwerkhaus noch aus der Zeit, als Adolf Rotermund hier eine Schuhmacherwerkstatt betrieb (Foto 2). Weiter geht es etwa 100 Meter nach Westen. Sie biegen dann links in den Alten Schulweg ein (Foto 3).Hier erfahren die Wanderer etwas über den Buchholzer Riemel Reim. Sie folgen demAlten Schulweg (ein Fußweg bis zum Spritzenhaus) in südliche Richtung.Hier stoßen sie auf eine Informationstafel über den Buchholzer "WüstenHof", erstmalig erwähnt in einer Urkunde aus dem Jahr 1597. Nach etwa weiteren 300 Metern erreichen sie das Buchholzer Spritzenhaus (Foto 4) mit Informationen über Wichmanns Hof,ein Vollmeierhof aus dem Jahr 1383 und in 25. Generation im Eigentum derBäßmanns. Ein von UDhZ erbauter Spielpunkt mit einem Balancierbalken undgemütlichen Sitzplätzen laden zum Verweilen ein.Gegenüber dem Spritzenhaus stand auch die erste Buchholzer Schule, dasBuchholzer Rauchhaus, das 1971 abgerissen wurde.Die nächsten Hofschilder finden sie vor der ehemaligen drittenBuchholzer Schule und Reßmanns Hof, einem ehemaligen Kötnerhof, heuteeine Hofstelle mit einem Hofladen (Foto 5). Am Ende des Alten Schulwegesstoßen sie auf die Dorfstraße und gehen nach rechts. Vor dem Denkmalgeht es nach linksin die Straße "Am Bahnhof". Vor dem Schützenhaus erwarten sie zweiweitere Informationstafeln über Kolzen Hof und das Explosionsunglück von1945 auf dem Buchholzer Güterbahnhof. Queren sie nun den Osterfeuerplatzin ostwärtige Richtung bis sie auf denListerweg stoßen. Hier laden wieder Bänke und ein Informationsschildüber den Windpark und den Raseneisenerzabbau um 1900 ein (Foto 6) .Gehen sie nun wieder zurück Richtung Dorf. Sie lassen den Sportplatzrechts liegen und folgen der Kopfsteinpflasterstraße Richtung Gewiehen Hof.Direkt an der Hofeinfahrt finden sie das Hofschild über Gewiehen, demältesten Buchholzer Gasthaus. Weiter geht es die Dorfstraße entlangRichtung Norden mit Infotafeln über Schülken Hof rechts (Foto 7), JacobsHof und Mörkes Hofstelle (Tierarzt Dr. Frey) auf der linken Seite bissie zur Buchholzer Melkebank kommen.Hier gibt es Informationen über Kauers Hof und über die Milchtransportaus früherer Zeit (Foto 8)Von der Melkebank lohnt sich ein kleiner Abstecher zu Geers Hof rechtsund Völkers Hof links (ca. 150m). Danach wieder zurück zur Melkebank.Sie bleiben auf der Dorfstraße in nördliche Richtung.Es folgen Schilder mit Brasen Hof, Höpers Hof und Wiepen Hof. Am Endeder Dorfstraße rechts liegt das ehemalige Kaufhaus Vogeler mit einerTafel direkt neben der ehemaligen Ladentür. Danach biegen sie rechts abund erreichen nach 100 Metern wieder ihren Ausgangspunkt die Gaststätte Olaf Plesse.Viel Spaß bei dieser ruhigen und informativen Wanderung und ein gutes,gesundes neues Jahr wünscht die Buchholzer Projektgruppe "Unser Dorf hatZukunft".