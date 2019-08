Klingbeil diskutiert mit Bürgern in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Der heimische Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil hat zu einer öffentlichen Dialogveranstaltung nach Schwarmstedt eingeladen. Das Motto des Abends im Uhle-Hof war „Klingbeil im Gespräch“ und der 41-Jährige stand den Bürgern dann auch Rede und Antwort zu zahlreichen Themen. Trotz sommerlicher Temperaturen diskutierten rund 50 Bürger mit ihrem Bundestagsabgeordneten. Aktuelle Themen wie die CO2-Bepreisung durften dabei nicht fehlen. „Die SPD hat schon vor der Sommerpause einen Masterplan mit unseren zentralen Forderungen für den Klimaschutz verabschiedet. Dazu gehört auch, dass wir Innovationen stärken“, sagte Klingbeil. Dafür werde der Staat auch Geld in die Hand nehmen müssen. „Mir ist wichtig, dass die Pendler auf dem Land nicht die Zeche für den Klimawandel zahlen.“ Deswegen setze die SPD auf eine Klimaprämie, die untere und mittlere Einkommen entlastet. Klingbeil forderte zudem, dass Bahnfahren günstiger werden müsse. „Da erwarte ich jetzt zügig Vorschläge von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer“, so der Bundestagsabgeordnete.

Den persönlichen Dialog mit den Bürgern wie jetzt in Schwarmstedt sieht der Bundestagesabgeordneter für seine Arbeit als enorm wichtig an. „Bei diesen Gesprächen kann ich Fragen beantworten, Kritik und Hinweise aufnehmen und mich anschließend um die Anliegen der Menschen kümmern.“ Dies sei Kern seiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter, unterstrich Klingbeil.