Klingbeil geht wieder auf „Tour der Ideen“

„Als Bundestagsabgeordneter ist es meine Aufgabe, für unsere Region konkret etwas zu bewegen“, so Klingbeil. Er freue sich daher auf Hinweise oder Einladungen zu Terminen in den Sommermonaten per E-Mail unter lars.klingbeil@bundestag.de oder unter der Telefonnummer (0 51 61) 4 81 07 01.„In den vergangenen Jahren habe ich bei meinen Touren viele Anregungen für meine Arbeit als Bundestagsabgeordneter erhalten – ob zum öffentlichen Nahverkehr, der Pflege oder der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum “, berichtet Klingbeil. „Auch in diesem Jahr will ich wieder mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen und ihre Ideen aufnehmen“, so der 41-Jährige. Im vergangenen Jahr habe er bei seiner Tour rund 1.400 Menschen getroffen und auch in diesem Jahr freue er sich auf die viele Begegnungen.