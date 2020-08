Kommunales Hilfsprogramm

Zusätzliche Corona-Hilfen für den Heidekreis

Heidekreis. Der Heidekreis kann mit einer Finanzspritze von gut 1,7 Mio Euro rechnen. Das berichtet die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper. Die Mittel kommen aus dem Kommunalen Hilfsprogramm zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen.Im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie stellt der Niedersächsische Landtag den Kommunen am 20. September 2020 insgesamt 100 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt einerseits nach Schulträgern (11 Mio. Euro) und andererseits nach Gemeindeeinwohnern (89 Mio. Euro). Der Heidekreis erhält für Leistungen an Schulen 182.317 Euro und weitere 1.560.954 Euro nach Einwohnerinnen und Einwohnern.Die Stadt Walsrode darf insgesamt etwa 336.000 und die Samtgemeinde Schwarmstedt 145.000 Euro Unterstützung erwarten. Für Bad Fallingbostel sind 133.000, für die Samtgemeinde Ahlden 78.000 und für die Samtgemeinde Rethem 51.000 Euro vorgesehen. Für die Gemeinde Wietzendorf sind 47.000 Euro eingeplant. Der gemeindefreie Bezirk Osterheide erhält etwa 24.000 Euro.„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind enorm“, erklärt Gudrun Pieper. „Damit unsere Städte und Gemeinden im Heidekreis weiterhin handlungsfähig bleiben, greifen wir ihnen deshalb bei diesen zusätzlichen Ausgaben unter die Arme. Das ist eine wichtige Unterstützung für unsere Kommunen.“ In der Pandemie sind beispielweise zusätzliche Ausgaben für die Systemadministratoren infolge des Sofortausstattungsprogramm des Digitalpakts Schule entstanden.