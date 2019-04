Pastor Hans-Gerd Paulus

Schwarmstedt In der Kirchengemeinde St. Laurentius Schwarmstedt findet die Konfirmation der Gruppe von Pastor Hans-Gerd Paulus am Sonntag, 19. Mai, um 10.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Schwarmstedt statt. Konfirmiert werden: Max Adam Til Jonas Arndt, Malte Daugs, Lenia Müller, Julia Mundt, Julian Stoll, Sophie Stumpf, Jarno Paul Volbers.