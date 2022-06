Kreuz und quer durch Ahlden

Zaungastführung mit Antje Oldenburg

Ahlden. Unter dem Motto „Kreuz und quer – Eine Zaungastführung durch das grüne Ahlden“ findet am Sonntag, den 19. Juni, der nächste Landsom¬mer im südlichen Heidekreis statt. Im Mittelpunkt des rund 90minütigen Spaziergangs ste¬hen nicht Herrschaft und Adel, sondern Ereignisse der Dorfgeschichte, die das Ortsbild noch heute entscheidend prägen. Denn obwohl das traurige Schicksal von Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg dem Ort zu überregionaler Berühmtheit verholfen hat, ist das Ahlden der verbannten Prinzessin längst verschwunden. Die Führung führt um 14 Uhr vom Treffpunkt auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus in der Großen Straße zunächst in den kleinen Bibelgarten an der St. Johannis der Täufer Kirche am östlichen Ortsrand und endet im Land¬schaftspark der Villa Klee im westlichen Teil des Dorfes. Auf dem Zickzackkurs durch den historischen Ortskern gibt es viel zu entdecken: verwunschene Ecken, schmale Gänge, romantische Gärten und duftende Hauswände ebenso wie wilde Männer und ein steinernes Herz. Die Führung kostet fünf Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos mitkommen. Weitere Auskünfte erteilt Antje Oldenburg unter Telefon (0 51 64) 80 11 13.