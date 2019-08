Künstler präsentieren ihr Repertoire

Kulturabend am Freitag, 20. September, im Uhle-Hof

Schwarmstedt. Die Heidekreis-Musikschule richtet am Freitag, 20. September, den „Schwarmstedter-Kulturabend 2019“ ab 19.30 Uhr im Uhle-Hof aus.Die Veranstaltung, die in anderer Form vor einigen Jahren ihre Entstehung feierte, soll nun mit gleicher Zielsetzung, aber in anderer Form mit Unterstützung der Heidekreis-Musikschule wieder stattfinden.Künstler der Samtgemeinde und Region, ob sie nun Schauspielen, Gedichte oder Texte vortragen oder Musik machen, sind aufgerufen, sich mit einem Auszug aus ihrem Repertoire zu präsentieren.Künstler, die in regelmäßigen monatlichen Abständen im Antiquitäten Café Schwarmstedt auftreten ( organisiert durch „offene Bühnen Schwarmstedt“), haben ihre Teilnahme bereits signalisiert. Interessenten melden sich bitte bei awis.uhlehof@gmail.com oder der Heidekreis-Musikschule schwarmstedt@heidekreis-musikschule.de.