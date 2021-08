Ladesäule freigeschaltet

Samtgemeinde setzt auf E-Mobilität

Schwarmstedt. Die Samtgemeinde Schwarmstedt setzt weitere Vorhaben in der Elektromobilität um. Als neues Projekt konnten Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs und die Schwarmstedter Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries eine neue Ladesäule vor dem Schwarmstedter Rathaus in Betrieb nehmen. In der Poststraße in Lindwedel wird eine weitere Ladesäule in Kürze ebenfalls ihren Betrieb aufnehmen. Die Ladesäulen wurden im Rahmen des Projekts „Allersäule“ errichtet. Es dient der Förderung der E-Mobilität und wurde von der Leader-Region „Aller-Leine-Tal“ initiiert, einem Zusammenschluss aus den Samtgemeinden Ahlden, Rethem (Aller) und Schwarmstedt sowie den Gemeinden Winsen, Dörverden, Hambühren, Kirchlinteln und Wietze. Damit stehen im Aller-Leine-Tal dann an zentral gelegenen Orten 13 neue Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 22 kW zur Verfügung, freut sich Björn Gehrs, der auch Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Aller-Leine-Tal ist. Das Vorhaben soll die Menschen im Aller-Leine-Tal dazu motivieren, Elektrofahrzeuge auch für kürzere Entfernungen zu nutzen. Da die Ladesäulen Strom aus erneuerbaren Energien bereitstellen, ermöglichen sie einen umweltfreundlicheren Individualverkehr. Möglich wurde das Projekt durch eine Förderung von Leader-Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – „ELER“ – in Höhe von fast 100.000 Euro für die Ladesäulen im Aller-Leine-Tal. Neben diesen geförderten Projekten in Schwarmstedt und Lindwedel hat die Gemeinde Buchholz durch die Bereitstellung einer Fläche im Gewerbegebiet die Voraussetzungen für einen größeren Ladepark geschaffen. Dieser soll insbesondere von Reisenden von der A7 im Fernverkehr genutzt werden. Dieses Projekt wird privatwirtschatlich ohne kommunale Fördermittel errichtet und die Planungen hierzu laufen auf Hochtouren, heißt es aus dem Schwarmstedter Rathaus.