Ladung nicht gesichert

Sitzgruppe auf der Autobahn verloren

Schwarmstedt / A 7. Die Polizei musste am frühen Mittwochabend den Verkehr auf der A 7 in Richtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt kurzfristig stoppen. Gegen 18.40 Uhr hatte eine Autofahrerin aus Verden einen Großteil ihrer Ladung verloren. Dabei handelte es sich um eine Gartensitzgruppe, verpackt in Kartons, die nur unzureichend auf ihrem Anhänger gegen Herunterfallen gesichert war. Die Pakete prallten gegen einen hinter dem Gespann fahrenden Sattelzug, auch ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen. Am Ende passierte nicht viel. Es entstand lediglich leichter Sachschaden. Polizeibeamte räumten die Sitzgruppe von der Fahrbahn.