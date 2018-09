Land gibt Schulräume für Hort-Nutzung frei

Entlastung für Kommunen bei Kinderbetreuung

Heidekreis. Aus dem Plenum im Niedersächsischen Landtag teilt der Abgeordnete Sebastian Zinke mit: „Horte in Niedersachsen dürfen künftig auch in Schulräumen betrieben werden. Ein entsprechendes Konzept hat das Niedersächsische Kultusministerium jetzt vorgestellt und damit den Weg für die sogenannte „Doppelnutzung“ freigemacht.“ „Das ist der richtige Schritt, um die Raumnot der Kommunen zu mildern und zugleich gemeinsame Aktivitäten von Schul- und Hortkindern auch im Heidekreis zu ermöglichen. Diese Änderung folgt dem ausdrücklichen Wunsch der Städte und Gemeinden in unserem Landkreis,“ erklärt Zinke weiter die Entscheidung. Nach bisheriger Rechtslage war die Nutzung schulischer Räume für den Hortbetrieb nicht möglich, sodass kommunale Träger gezwungen waren, zusätzlich Räume anzumieten oder eigens zu errichten.Der stellvertretende kultuspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Christoph Bratmann erklärt dazu: „Unsere Kommunen brauchen gerade jetzt, in Zeiten steigender Bedarfe bei der Ganztagsbetreuung in Kita und Schule, praxisnahe Raumkonzepte. Deshalb ist diese Lösung zielführend und unbürokratisch.“„Dass Kinder in Niedersachsen zum Teil in Containern betreut werden müssen, während die Schule nebenan leer steht, ist niemandem zu vermitteln. Die bisherige Praxis war pädagogisch fragwürdig und teuer. Wir freuen uns, dass mit der nun erlaubten Doppelnutzung die Kommunen in Niedersachsen entlastet werden“, so der Abgeordnete Sebastian Zinke.